Calcio Qualificazioni Mondiali l’Italia crolla in Norvegia | 3-0

Una serata da dimenticare per l’Italia, sconfitta 3-0 in Norvegia nel debutto delle qualificazioni mondiali. Sorloth, Nusa e Haaland dimostrano che il cammino verso Qatar 2026 sarà più difficile del previsto. La prestazione azzurra solleva molte questioni e segna un inizio complesso: ora, l’Italia deve reagire, riscoprire la forza e la determinazione per risalire la china e riprendere il suo posto tra le grandi del calcio mondiale.

Roma, 6 giu. (askanews) – L’Italia crolla a Oslo contro la Norvegia (3-0) nel match di esordio del gruppo di qualificazione mondiale. Sorloth, Nusa e Haaland complicano il cammino. La Norvegia ci mette qualche minuto per capire i punti deboli della retroguardia azzurra e lo fa con un Nusa in gran serata. Il giovane dribblomane del Red Bull Lipsia dopo dieci minuti va via a Zappacosta con una spettacolare semiruleta cartina di tornasole di quello che accadrà. La Norvegia è in vantaggio al 14? con Alexander Sorloth. Disimpegno sbagliato dell’Italia, Nusa riesce a recuperare il pallone e ad accelerare, trovando un ottimo passaggio filtrante per l’attaccante dell’Atletico Madrid, che a tu per tu con Donnarumma non trema e con il mancino lo trafigge, firmando l’1-0. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

