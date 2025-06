Calcio Napoli Jonathan David | Non ho un accordo ma è club ambizioso e io voglio vincere trofei

Il talento canadese Jonathan David si mostra desideroso di unirsi a un club ambizioso come il Napoli, pronto a puntare in alto e conquistare trofei. Le sue parole riflettono la volontà di giocare in una squadra competitiva e determinata a raggiungere grandi traguardi. Il futuro dell’attacco azzurro potrebbe essere scritto con il suo nome, portando entusiasmo e ambizione in vista della prossima stagione. La domanda ora è: il Napoli farà il passo decisivo?

Le parole di Jonathan David, bomber della nazionale canadese, nel mirino del Calcio Napoli per rinforzare l'attacco azzurro in vista della prossima stagione. "Voglio un club ambizioso che vuole fare qualcosa. Ovviamente mi piacerebbe combattere per vincere titoli. Voglio una squadra che sia competitiva, che abbia ambizione e un ottimo progetto sportivo". Così Jonathan David,

Jonathan David

