Calcio Luciano Spalletti | Vado avanti con questo gruppo ma poi parlerò con Gravina

L’Italia affonda sotto la pioggia di Oslo: azzurri battuti per 3-0 in Norvegia e Mondiali 2026 di calcio che appaiono già lontanissimi dopo un solo match giocato, con i padroni di casa a punteggio pieno dopo aver disputato tre gare e che paiono aver prenotato il primo posto. Luciano Spalletti, CT dell’Italia, appare molto amareggiato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso questa sera. Il tecnico azzurro analizza le reti incassate: “ Siamo stati fragili, è vero. Abbiamo sbagliato su quella fase di possesso, dove abbiamo preso quell’imbucata. Si poteva fare di più a livello individuale difensivo, però poi abbiamo subito questo taglio difensivo, non lo abbiamo seguito e non siamo stati bravi a ricomporre la squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it