Calcio italiano nel caos | squadre a rischio iscrizione campionato stravolto

calcio italiano nel caos: squadre a rischio iscrizione, il campionato 2025/2026 si stravolge. La scadenza di stasera a mezzanotte si avvicina, e con essa cresce l’incertezza su Triestina, Lucchese e Spal, storiche protagoniste del calcio nostrano. Un nuovo terremoto scuote il mondo del pallone: le prossime ore saranno decisive per determinare il futuro di queste società e, di riflesso, dell’intero sistema. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi.

Il termine scade stasera a mezzanotte. Ecco cosa sta succedendo Nuovo terremoto nel calcio italiano, sempre più indebitato. Tre società sono a serio rischio iscrizione nel prossimo campionato, quello 20252026. Parliamo di Serie C e, di riflesso, anche di Serie D. Nello specifico di tre club con una storia importante alle spalle: Triestina, Lucchese e Spal. Le prossime saranno ore decisive, perché il termine per l’iscrizione scade questa sera a mezzanotte. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Praticamente non ci sono speranze per la Lucchese, visto che fin qui non è stato trovato alcun acquirente. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calcio italiano nel caos: squadre a rischio iscrizione, campionato stravolto

