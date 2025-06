' Calcio in Pietra' | una festa di sport giovanile e valorizzazione territoriale a Pietramontecorvino

Pietramontecorvino si trasforma nel cuore pulsante di una festa di sport e territorio con il 1° Torneo "Calcio in Pietra". Un evento che unisce passione, giovani talenti e valorizzazione delle tradizioni locali, promuovendo il calcio tra le nuove generazioni. Nei giorni 7 e 8 giugno 2025, il campo comunale di...

Pietramontecorvino, 5 giugno 2025 – Il Comune di Pietramontecorvino si prepara ad accogliere un evento sportivo di grande rilievo: il 1° Torneo "Calcio in Pietra", una manifestazione di calcio giovanile regolarmente autorizzata dalla Figc. Nei giorni 7 e 8 Giugno 2025, il campo comunale di.

In questa notizia si parla di: Calcio Pietramontecorvino Pietra Giovanile

