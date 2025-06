Calcio giovanile tempo di bilanci per l' Edelweiss | Siamo molto soddisfatti della crescita dei ragazzi

Il calcio giovanile dell’Edelweiss si prepara a tracciare un bilancio positivo, testimoni di una crescita costante e di risultati importanti. Con tutti i campionati Figc conclusi, il settore giovanile – tra attività di base e agonistica – si gode già i successi raggiunti, mentre si appresta a chiudere la stagione con gli ultimi tornei primaverili. Dice Marco Pierucci: "Siamo molto soddisfatti dei progressi dei nostri ragazzi..."

