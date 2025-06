Calcio Gasperini | La Roma è una grande sfida

Gian Piero Gasperini si prepara a vivere una nuova, stimolante avventura sulla panchina della Roma, un club che rappresenta per lui una sfida di grande prestigio e passione. Con entusiasmo e determinazione, il tecnico si dice motivato dall’ambiente caloroso e dall'opportunità di fare qualcosa di significativo nel calcio italiano. La Roma, con la sua storia e ambizioni, diventa il palcoscenico ideale per scrivere nuove pagine di successo.

Roma, 6 giu. (askanews) – “La Roma perché è una grande sfida. Io ho bisogno di avere una sfida importante, di venire in un ambiente con grande passione. Questo mi ha dato un grande entusiasmo, la possibilità che mi hanno dato Ranieri, la società, la proprietà. Una grande adrenalina di cui avevo bisogno per fare qualcosa di buono”. Così Gian Piero Gasperini, ai media ufficiali del club giallorosso, subito dopo la firma che lo legherà alla Roma fino al 2028. “La Roma ha una grande passione dietro, vuole raggiungere dei grandi traguardi. Secondo me ci sono tutte le condizioni perché c’è una proprietà molto forte, che ha voglia di far crescere la Roma, di portarla a livelli alti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

