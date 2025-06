Calci sputi e insulti alla guardia dopo avere rubato in un supermercato del centro

un'energica protagonista di un gesto impulsivo e rischioso: dopo aver commesso il furto, ha reagito con calci, sputi e insulti alla guardia di sicurezza. Un episodio che ha richiamato l’attenzione sulla gestione dei comportamenti impulsivi e sulle misure di sicurezza nei punti vendita del centro. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, evidenziando ancora una volta l’importanza della tutela e della sicurezza pubblica.

Poco prima di mezzogiorno di ieri, una chiamata al numero unico di emergenza ha segnalato un furto avvenuto in un supermercato Carrefour Express di piazza Matteotti, a Como. La protagonista dell’episodio, una 53enne nigeriana residente a Grandate e in regola con le norme sul soggiorno, è stata. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Calci, sputi e insulti alla guardia dopo avere rubato in un supermercato del centro

