Calabria Diretta News | Antonio Nesci pioniere calabrese dell’informazione digitale

Calabria Diretta News rende omaggio a Antonio Nesci, vero pioniere dell’informazione digitale calabrese. La sua carriera rivoluzionaria ha aperto la strada all’informazione online in Italia e in Europa, lasciando un’impronta indelebile nel panorama giornalistico. Un ringraziamento speciale va a Francesco Mannarino e alla redazione per aver condiviso questa straordinaria storia di innovazione e passione. Scopri come Nesci ha cambiato il modo di fare informazione, plasmando il futuro del giornalismo digitale.

Un sentito ringraziamento va al giornalista ed editore Francesco Mannarino e alla redazione di Calabria Diretta News per l’attenzione riservata ad Antonio Nesci, protagonista di un interessante articolo pubblicato il 5 giugno 2025, che ripercorre la sua carriera e il suo ruolo da pioniere dell’informazione online in Italia e in Europa. Nato in Calabria, Antonio Nesci è oggi conosciuto come editore del portale www.laprimapagina.it e di altre testate del gruppo editoriale da lui fondato. Il pezzo, disponibile al link calabriadirettanews.com, racconta il percorso professionale di Nesci, partito dalla sua terra d’origine per poi affermarsi nel panorama dell’editoria digitale, con un’attenzione particolare ai contenuti di qualità, alla tempestività dell’informazione e all’apertura verso un pubblico internazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Calabria Diretta News: Antonio Nesci pioniere calabrese dell’informazione digitale

