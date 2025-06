Calabrese presenta il suo libro

Un viaggio autentico nel cuore dell’Italia, capace di emozionare e far riflettere. Peppone Calabrese, volto noto della TV, ci guida tra tradizioni secolari e innovazioni, svelando un’Italia viva e sorprendente. Non perdete l’occasione di scoprire i segreti di un paese che conserva la sua anima più autentica. Il suo libro è un invito a riscoprire le radici e il futuro del nostro Bel Paese.

Il volto noto della Tv Peppone Calabrese ha scelto Cortona per presentare la sua ultima fatica editoriale " L’Italia che ho visto " edito da Rai Libri. Un libro che non è solo un viaggio gastronomico, ma attraversa il Paese in profondità, raccontando tradizioni, saperi e luoghi in cui l’identità italiana si conserva e si rinnova. Il volume è un mosaico di incontri e territori, in cui sapori, volti e pratiche agricole diventano testimoni di un patrimonio culturale vivo. Dai pomodori di Belmonte alla salsiccia lucana, fino ai formaggi d’alpeggio della Valle d’Aosta, ogni tappa rappresenta una scelta di autenticità, condivisione e sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calabrese presenta il suo libro

