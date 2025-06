Caivano scoppia incendio in una casa | carabinieri scoprono 62 piante di marijuana

Un incendio scoppiato a Caivano mette in luce un inquietante ritrovamento: 62 piante di marijuana nascoste all’interno di un appartamento. La pronta risposta dei carabinieri e dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, ma il caso solleva molte domande sulla sicurezza e sulla clandestinità degli illeciti. Questo episodio dimostra ancora una volta come situazioni imprevedibili possano svelare realtà sorprendenti, lasciando aperta la riflessione sui rischi nascosti in ogni angolo della nostra vita quotidiana.

Tempo di lettura: < 1 minuto La chiamata di emergenza a carabinieri e vigili del fuoco segnala un incendio in un appartamento. Si corre per sincerarsi delle condizioni di chi ci abita all’interno e per capire cosa abbia causato le fiamme. L’incendio viene domato, fortunatamente in casa c’è nessuno. Le cause, un cortocircuito. Pare che il sovraccarico elettrico abbia fatto scattare qualche scintilla e da lì, quindi, siano partite le fiamme. Ai carabinieri basta poco per intuire cosa avesse mandato in tilt il sistema elettrico. Nelle pertinenze dell’abitazione ben 4 armadi di tela con un sofisticato sistema di areazione, un’illuminazione a Led e un sistema di irrigazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caivano, scoppia incendio in una casa: carabinieri scoprono 62 piante di marijuana

