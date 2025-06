Caivano incendio rivela serra di marijuana in casa | arrestato 43enne

Caivano, 6 giugno 2025 – Un incendio scoppiato in un appartamento ha svelato una serra di marijuana nascosta all’interno. I Carabinieri e i Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente, hanno messo fine alle fiamme e scoperto l’attività illegale. Il proprietario, un uomo di 43 anni, è stato arrestato. Questa vicenda evidenzia come un semplice episodio possa portare alla luce un giro di droga e illegalità.

CAIVANO, 6 GIUGNO 2025 – Un incendio in un appartamento ha portato alla scoperta di una serra artigianale per la coltivazione di marijuana. I Carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco dopo la segnalazione di un rogo in una palazzina. Fortunatamente, nessuno era presente all’interno dell’abitazione al momento dell’incendio. L’origine delle fiamme è stata attribuita a un cortocircuito causato da un sovraccarico elettrico. Durante i rilievi, i militari hanno rinvenuto nelle pertinenze dell’abitazione quattro armadi di tela adibiti a serre, dotati di impianti di aerazione, illuminazione a LED e sistemi di irrigazione. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Caivano, incendio rivela serra di marijuana in casa: arrestato 43enne

In questa notizia si parla di: Caivano Incendio Rivela Serra

