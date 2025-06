Caivano Incendio in appartamento svela una serra di marijuana | arrestato 43enne

Un incendio in un appartamento a Caivano ha svelato una sorprendente scoperta: una serra domestica di marijuana. La pronta intervento di forze dell’ordine e vigili del fuoco ha portato alla luce questa attività illecita, culminando nell’arresto di un uomo di 43 anni. Un episodio che mette in evidenza come, anche tra le fiamme, si possano nascondere segreti inquietanti. Ecco cosa è successo nel dettaglio...

Un incendio scoppiato in un appartamento ha portato alla luce una vera e propria serra domestica per la coltivazione di marijuana. È successo nelle scorse ore a Caivano, quando una chiamata di emergenza ha allertato carabinieri e vigili del fuoco per un rogo in un'abitazione. Fortunatamente all'interno non c'era nessuno e le fiamme sono state.

