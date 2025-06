Cairo | 25 anni traguardo importante Rossi e Pellegrini due campioni del nostro sport

Celebrare 25 anni di Sportweek significa rendere omaggio a un mondo di passione, successi e protagonisti indimenticabili. In questa occasione speciale, Urbano Cairo ha voluto mettere in luce due vere leggende dello sport italiano: Valentino Rossi e Federica Pellegrini, simboli di dedizione e talento. Un traguardo che invita a guardare avanti con entusiasmo, sognando nuove sfide e grandi copertine. E chissà, magari il prossimo numero vedrà il Toro protagonista!

In occasione della festa per i 25 anni di Sportweek, il presidente di Rcs MediaGroup Urbano Cairo ha voluto celebrare questa ricorrenza, sottolineando l'importanza di avere nella copertina di questo numero speciale due leggende dello sport italiano come Valentino Rossi e Federica Pellegrini. E non manca uno sguardo verso il futuro: "Cosa mi aspetto? Magari il Toro in copertina.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Cairo: "25 anni traguardo importante. Rossi e Pellegrini due campioni del nostro sport"

