Cadono accidentalmente e si feriscono | due episodi in un' ora tra Collecchio e Bedonia

Due episodi di caduta e ferimento si sono verificati in meno di un’ora tra Collecchio e Bedonia, martedì 6 giugno. La prima alle 11.05 a Collecchio, dove un incidente ha coinvolto una persona soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Pochi minuti dopo, un altro episodio si è verificato a Bedonia, evidenziando l’urgenza di aumentare la prevenzione e la sicurezza nelle aree pubbliche.

