Cade dalla pista di motocross | 19enne di Chieti in rianimazione

Un incidente drammatico scuote il mondo degli sport motorizzati: un giovane di soli 19 anni di Chieti è stato ricoverato in rianimazione dopo una caduta sulla pista di motocross di Ortona. La sua vita ora appesa a un filo, mentre medici e familiari sperano in un suo pronto recupero. La comunità si stringe attorno alla famiglia, chiedendo maggiore sicurezza e prevenzione per evitare tragedie simili in futuro.

Una brutta caduta su una pista di motocross a Ortona, poi la corsa in ospedale per le gravi ferite riportate. Un ragazzo di 19 anni di Chieti è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale civile di Pescara dopo il grave incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì, come. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Cade dalla pista di motocross: 19enne di Chieti in rianimazione

