Cade dalla parete e si fa male alla schiena

Una scena che avrebbe potuto essere evitata, ma che ricorda quanto la sicurezza sia fondamentale anche in un ambiente di avventura come l’arrampicata. La climber tedesca, classe 1999, è caduta mentre affrontava la via Lecciomania a San Paolo di Arco, riportando un evidente impatto fisico. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo di soccorritori e alle precauzioni adottate, il suo infortunio potrà essere curato con le giuste cure.

Una climber tedesca, classe 1999, è caduta questo pomeriggio mentre stava salendo da prima di cordata il secondo tiro della via Lecciomania alla parete di San Paolo nei pressi di Arco. La donna, che faceva parte di un gruppo composto da due cordate, è caduta per una decina di metri, perdendo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Cade dalla parete e si fa male alla schiena

