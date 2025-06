Cade dalla moto a causa di un animale incustodito | portato a Torrette

Un incidente drammatico scuote Montelparo: un motociclista di 47 anni ha subito una grave caduta dalla moto dopo aver evitato un animale incustodito sulla strada provinciale. L’impatto, avvenuto intorno alle 13 di ieri, ha richiesto un immediato ricovero al pronto soccorso del Torrette di Ancona. La vicenda mette in evidenza l’importanza della sicurezza e della tutela degli animali lungo le strade, un problema che necessita di attenzione e soluzioni tempestive.

MONTElPARO Cade rovinosamente dalla moto a causa di un animale incustodito, il biker è stato ricoverato d’urgenza al pronto soccorso del Torrette di Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di ieri lungo la strada provinciale sul territorio di Montelparo, un motociclista della zona di 47 anni stava viaggiando a bordo della sua due ruote, quando improvvisamente un animale incustodito è sbucato dal bordo della strada, il conducente della moto ha provato ad evitare l’impatto, ma nonostante il tentativo è caduto violentemente a terra. Subito gli automobilisti di passaggio si sono fermati ed hanno lanciato l’allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione locale coordinati dalla Compagnia di Montegiorgio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cade dalla moto a causa di un animale incustodito: portato a Torrette

