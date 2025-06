Caccia nel Parco delle Colline | natura o fucili? Scoppia il caso a Urago Mella

Nel cuore del Parco delle Colline di Urago Mella, il confine tra natura e caccia si fa sottile e al centro di un acceso dibattito. I capanni da caccia, visibili a tutti, sollevano interrogativi sulla compatibilità di questa attività con la tutela della biodiversità e lo spirito di svago del parco. La richiesta del Consiglio di quartiere all’amministrazione comunale apre una riflessione importante: è possibile conciliare pratiche venatorie e conservazione ambientale?

BRESCIA – I capanni sono sotto gli occhi di tutti, basta addentrarsi di poche centinaia di metri nel Parco delle colline. Tutto legittimo, ma in molti si chiedono se l’ attivitĂ venatoria sia compatibile con un contesto di svago e tutela della biodiversitĂ come un Plis. La domanda è diventata una richiesta formale del Consiglio di quartiere di Urago Mella, all’amministrazione comunale, affinchĂ© verifichi la congruitĂ tra la pratica dell’attivitĂ venatoria e la preservazione della biodiversitĂ nel Parco delle Colline di Brescia. “Ci è sembrato corretto esplorare tutte le possibilitĂ di apporre vincoli e limitazioni nell’area naturale delle nostre Colline”, spiega il presidente del Cdq, Andrea Pasotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caccia nel Parco delle Colline: natura o fucili? Scoppia il caso a Urago Mella

Parco Colline Urago Mella

