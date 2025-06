Cabrio presenta Ti rimando a settembre | il nuovo singolo tra relazioni fugaci e sound da road trip

Cabrio torna sulla scena musicale italiana con un nuovo singolo che cattura l'essenza dell'estate e della libertà: “Ti rimando a settembre”. Tra sonorità da road trip e parole che raccontano amori fugaci, il brano invita a riflettere sul senso di distacco e di leggerezza nelle relazioni moderne. Un viaggio sonoro che promette di accompagnarci fino alla fine dell'estate, lasciando un segno indelebile nel cuore degli ascoltatori. La musica di Cabrio è pronta a conquistare anche questa stagione.

Cabrio torna sulla scena musicale italiana con un nuovo singolo dal titolo evocativo: "Ti rimando a settembre", brano distribuito da FUGA e protagonista dell'ultima puntata del podcast musicale Unplugged Playlist di Periodico Daily, condotto da Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni. Un brano che racconta l'amore liquido, tra distacco e libertà. "Ti rimando a settembre" affronta con ironia e realismo una relazione intensa ma priva di radici, una storia d'amore fatta di ritorni, distacchi e complicità momentanea. Il brano nasce da un racconto ascoltato dall'autore e si trasforma in una riflessione più ampia sulle relazioni moderne, quelle che oggi vengono spesso definite situationship.

Unplugged Playlist intervista a Cabrio per il singolo Ti rimando a settembre