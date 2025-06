Busta paga arrivano aumenti da 350 euro mensili | per chi crescono gli stipendi e quando

Dopo sei mesi di trattative intense, finalmente arriva l’annuncio tanto atteso: un aumento di 350 euro mensili in busta paga per oltre 60.000 lavoratori di Stellantis, Cnh, Iveco e Ferrari. Questa conquista, frutto di un impegno condiviso tra sindacati e aziende, rappresenta una svolta significativa nel miglioramento delle condizioni salariali. Ma cosa significa davvero questa novità e come cambierà la vita dei dipendenti? Scopriamolo insieme.

Sei mesi di trattativa, ma alla fine la firma è arrivata. E porterà un aumento in busta paga che, nel giro di quattro anni, diventa di 350 euro. La novità in tema di stipendi riguarda più di 60mila lavoratori: parliamo del contratto di lavoro di Stellantis, Cnh, Iveco e Ferrari, il cui rinnovo è stato firmato all’Unione industriali di Torino proprio oggi. L’accordo è stato sottoscritto da Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri. Non ha invece firmata la Fiom, che non era presente al tavolo. Oggi, comunque, è previsto un incontro alle 14 dei metalmeccanici Cgil, guidati dal segretario nazionale Samuele Lodi, proprio con le quattro aziende. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Busta paga, arrivano aumenti da 350 euro mensili: per chi crescono gli stipendi e quando

In questa notizia si parla di: Busta Paga Euro Stipendi

Quando arriva la quattordicesima 2025 in busta paga o nella pensione, chi la ottiene e come si calcola - La quattordicesima mensilità del 2025, prevista tra giugno e luglio, rappresenta un'importante integrazione per lavoratori e pensionati.

Stipendi di giugno, chi si trova un aumento in busta paga? • Forze Armate e Polizia: aumento del 6,5% e arretrati fino a 2.000 euro nel cedolino di giugno. Novità su straordinari e licenze. Il post Stipendi di giugno, chi si trova un aumento in busta … https://bit.ly/ Partecipa alla discussione

Stipendi di giugno 2025: le istruzioni su bonus e arretrati per gli statali - (Adnkronos) - Questo mese i dipendenti statali otterranno un corposo extra in busta paga. Con il cedolino di giugno arriveranno i circa 500 euro ... Lo riporta notizie.tiscali.it

TFR mensile in busta paga? La Cassazione lo considera retribuzione e impone contributi: cambia tutto per datori e lavoratori - Il TFR erogato ogni mese è retribuzione, non accantonamento. E su quella cifra si pagano i contributi. Ecco cosa dice la Cassazione. msn.com scrive

Stipendi NoiPA giugno 2025: come gestire rinuncia e revoca in qualsiasi momento? - L’applicazione del bonus fiscale NoiPA 2025 avviene in automatico ed è derivante dal taglio del cuneo fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, pensato per aumentare il netto in busta paga dei ... informazione.it scrive

PAYSLIP 2025: 7 Measures to Increase Net Salary!