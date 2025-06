Bus cambia il software per i biglietti | emissione abbonamenti sospesa per sei giorni

Bus Cambia si prepara a rivoluzionare la gestione dei suoi servizi con un nuovo software dedicato ai biglietti e agli abbonamenti. Per garantire un passaggio senza intoppi, l’emissione degli abbonamenti sarà sospesa per sei giorni, dal 6 al 12 giugno, a partire dalle 14,30 di venerdì. Durante questo periodo, il team di Start Romagna lavora per offrire un servizio ancora più efficiente e innovativo. Restate sintonizzati: la mobilità del futuro sta arrivando!

Start Romagna prosegue nel suo percorso di innovazione tecnologica con il passaggio ad un nuovo software per la gestione della bigliettazione. Per consentire il trasferimento del database da un sistema all’altro, a partire dalle 14,30 di venerdì (6 giugno) fino alle 14,30 del 12 giugno sarà . 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Bus, cambia il software per i biglietti: emissione abbonamenti sospesa per sei giorni

In questa notizia si parla di: Software Cambia Biglietti Emissione

Rimini, Start Romagna cambia il software per la bigliettazione: “Emissione abbonamenti sospesa” - Start Romagna prosegue nel suo percorso di innovazione tecnologica con il passaggio ad un nuovo software per la gestione della bigliettazione. Per consentire il trasferimento del database da un sistem ... chiamamicitta.it scrive

Ecco come software auto possono modificare emissioni - Il software è in grado di alterare anche i valori degli altri inquinanti, oltre che i consumi e le emissioni di CO2, su cui molti governi europei hanno imperniato politiche di tassazione o ... Da ansa.it

Auto: ecco come software possono modificare emissioni - Il software è in grado di alterare anche i valori degli altri inquinanti, oltre che i consumi e le emissioni di CO2, su cui molti governi europei hanno imperniato politiche di tassazione o ... Come scrive ansa.it