Burger Festival da Eataly

Preparati a vivere un’esperienza gastronomica unica nel suo genere! Da giovedì 12 a domenica 15 giugno, Eataly si trasforma nel palcoscenico del Burger Festival, un’occasione imperdibile per assaporare creazioni irresistibili che spaziano dalla tradizione all’innovazione. Un viaggio tra sapori autentici e combinazioni sorprendenti, tutto nello spazio all’aperto davanti allo store, dove ogni realtà porta in scena il meglio del proprio…

Arriva da Eataly il Burger Festival, da giovedì 12 a domenica 15 giugno. Il Festival invita ad assaporare, nello spazio all’aperto davanti allo store, creazioni uniche del mondo burger, dalle ricette tradizionali ai panini più innovativi. Ogni realtà porterà in scena il meglio del proprio. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Burger Festival da Eataly

In questa notizia si parla di: Burger Festival Eataly Meglio

Hamburger Festival a Roma: due weekend di gusto con i migliori burger gourmet della Capitale - L'Hamburger Festival arriva a ... fresco della Pescheria di Eataly. Rosti al Pigneto conquisterà i palati con l’hamburger di Scottona polacca e veggie burger affumicato. Gli sfiziosi fritti ... Secondo romatoday.it

Dalle ricette tradizionali a squisite varianti gourmet: al via l'atteso Burger Festival nel cuore di Roma - Burger Festival: tutte le golose proposte da Eataly Roma L'imperdibile evento si terrà da Eataly Roma in piazzale 12 Ottobre, 1492. In questa splendida location, gli appassionati del noto panino ... Si legge su romatoday.it

Al via il Burger Festival da Eataly Roma Ostiense - Un nuovo e goloso appuntamento sta per arrivare nella Capitale. Da venerdì 4 ottobre a domenica 6 ottobre 2024 da Eataly Roma Ostiense si terrà il Burger Festival, un lungo weekend nel corso del quale ... Da fooday.it

Eataly