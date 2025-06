Buonfiglio | Carraro candidato al Coni? Invece di sette saremo in otto…sarà competizione serrata

La corsa per la presidenza del Coni si fa sempre più avvincente, con otto candidati pronti a sfidarsi il 26. Tra loro, Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Canoa Kayak, si dice pronto a affrontare questa competizione serrata, sottolineando come le dinamiche siano più intense che mai. La sfida è aperta, e l’attenzione di tutti è rivolta a questo importante appuntamento sportivo e politico, che promette sorprese e battaglie all’ultimo voto.

"Franco Carraro candidato alla presidenza del Coni all'ultimo momento? Invece di essere in sette saremo in otto..", Questa la candida risposta di Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Canoa Kayak, all'Adnkronos in merito all'ufficializzazione delle otto candidature, tra cui la sua, alla presidenza del Coni. Sono otto i candidati che si sfideranno il 26 .

