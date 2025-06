Buonfiglio | Carraro candidato al Coni? Invece di sette saremo in otto…sarà competizione serrata

L'elezione del nuovo presidente del Coni si avvicina, e la competizione promette di essere più agguerrita che mai: otto candidati, tra cui Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Canoa Kayak, sono pronti a sfidarsi il 26 giugno. La corsa è aperta e la tensione alle stelle, perché questa volta, il risultato potrebbe decidere il futuro dello sport italiano. La sfida è lanciata: chi emergerà vittorioso?

(Adnkronos) – “Franco Carraro candidato alla presidenza del Coni all’ultimo momento? Invece di essere in sette saremo in otto..”, Questa la candida risposta di Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Canoa Kayak, all’Adnkronos in merito all’ufficializzazione delle otto candidature, tra cui la sua, alla presidenza del Coni. Sono otto i candidati che si sfideranno il 26 giugno: Duccio Bartalucci, Luciano Buonfiglio, Franco Carraro, Mauro Checcoli, Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli, Giuseppe Macchiarola, Luca Pancalli. “Carraro è una persona che merita rispetto, ma non cambia lo scenario. 🔗 Leggi su Seriea24.it

