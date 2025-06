Buone notizie per i foggiani | al via i lavori di ripristino dell' asfalto di 24 strade

Buone notizie per i foggiani: sono partiti questa mattina i lavori di ripristino dell’asfalto su 24 strade della città, tra cui viale Colombo e via Bari. Un intervento importante per migliorare sicurezza e qualità della vita. Per garantire un rapido svolgimento, l’ufficio Mobilità e Traffico ha istituito chiusure temporanee e divieti di sosta nelle zone coinvolte. La città si prepara a tornare più vivibile e sicura, un passo avanti per il benessere di tutti.

Sono partiti questa mattina i avori di ripristino del manto stradale in viale Colombo, via Bari e nelle zone limitrofe. Per questo l'ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale ha previsto la chiusura al traffico veicolare con l'Istituzione del divieto di sosta 'Rimozione Forzata' in.

In questa notizia si parla di: Ripristino Buone Notizie Foggiani

