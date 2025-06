Buon compleanno Claudio Borghi Aquilini Angela Cavagna…

Oggi celebriamo un'occasione speciale, rivolgendo i nostri più calorosi auguri a un cast di personalità straordinarie: da Claudio Borghi Aquilini ad Angela Cavagna, passando per figure di spicco come Bjorn Borg e Marco Minniti. Un compleanno condiviso che unisce talento, passione e impegno. Buon compleanno a tutti loro: che questa giornata sia ricca di gioia, successi e nuove ispirazioni!

Buon compleanno Claudio Borghi Aquilini, Angela Cavagna, Gennaro Sangiuliano, Marianna Balfour, Rocco Buttiglione, Marco Minniti, Paolo Liguori, Alberto II del Belgio, Antonella Ragno-Lonzi, Maurizio Beretta, Mattias Mainiero, Antonio Panzeri, Bjorn Borg, Enrico Giovannini, Maurizio Iorio, Mario Landolfi, Marco Patuano, Alessandro Fiori, Devis Mangia, Paola Cavallino, Elvira Savino, Diego de Lorenzis, David Patrizi, Manuela Manetta, Angelo Donato Colombo, Barbara Negri, Antonio Zito, Gotik, Arianna Errigo, Gianluca Litteri, Giuseppe della Corte. Oggi 6 giugno compiono gli anni: Marianna Balfour, giornalista; Rossana Montesi, attrice; Peppino Mazzullo, attore, doppiatore; Alberto II, ex re del Belgio; Vincenzo di Mauro, ex calciatore; Giuseppe Bartolini, pittore; Clelia d'Onofrio, giornalista, scrittrice; Mario dal Molin, ex calciatore; Roberto Malenotti, regista, sceneggiatore; Ivo Mattozzi, storico; Antonella Ragno-Lonzi, schermitrice; Raffaello Vescovi, ex calciatore; Ignazio Masulli, storico; Der Reka Cipriani, ex schermitrice; Francesco Remotti, antropologo.

