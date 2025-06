Buon compleanno a Mara Cherici che festeggia 100 anni

Oggi celebriamo un traguardo straordinario: i 100 anni di Mara Cherici, una figura amatissima e parte integrante della storia di Castiglion Fiorentino. Con un passato ricco di insegnamenti e amore per la comunità , Mara ha attraversato secoli di cambiamenti, lasciando un’impronta indelebile. Auguri di cuore a questa donna eccezionale, simbolo di saggezza e resilienza. La sua vita è un esempio che continuerà ad ispirare generazioni future.

Arezzo, 6 giugno 2025 – ! Mara Cherici ha tagliato il traguardo dei 100 anni, entrando ufficialmente nel novero dei centenari del Comune di Castiglion Fiorentino. Castiglionese doc, Mara è stata insegnante a Castiglion Fiorentino durante gli anni difficili della guerra. Nonostante la vita e l’amore l’abbiano portata, insieme al marito, a trasferirsi al Nord, prima di ritornare a Castiglion Fiorentino dove ormai da alcuni anni si è ristabilita, il legame con il suo paese natale non si è mai spezzato. Castiglion Fiorentino è sempre rimasto lei un punto fermo, casa sua. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Buon compleanno a Mara Cherici, che festeggia 100 anni

