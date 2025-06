Bundesbank con dazi Germania in recessione altri 2 anni

La Bundesbank avverte: se i dazi americani si intensificano, la Germania potrebbe affrontare altri due anni di recessione. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea rischia di mettere in ginocchio l’economia tedesca, con un calo del Pil dello 0,5% già quest’anno e ulteriori contrazioni nel 2026. Una situazione che preoccupa non solo Berlino, ma tutto il panorama economico globale. È fondamentale capire quali siano le prossime mosse per evitare il peggio.

La Germania potrebbe affrontare altri due anni di recessione se la guerra commerciale con gli Stati Uniti dovesse intensificarsi bruscamente. E' la previsione della Bundesbank, secondo la quale se i dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovessero essere applicati integralmente a partire da luglio e l'Ue dovesse reagire, il Pil tedesco diminuirebbe dello 0,5% quest'anno e dello 0,2% nel 2026". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bundesbank, con dazi Germania in recessione altri 2 anni

