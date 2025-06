Bullismo e cyberbullismo | la Lazio promuove il primo convegno su scuola e sport

Un forte messaggio di speranza e impegno arriva dal cuore dello sport e della scuola: la Lazio promuove il primo convegno su bullismo e cyberbullismo, un'iniziativa che coinvolge istituzioni, atleti e studenti per creare un futuro più sicuro. In un'epoca in cui questi fenomeni crescono, è essenziale agire ora, unendo le forze per proteggere le nuove generazioni e promuovere valori di rispetto e solidarietà. Solo così si può realmente fare la differenza.

Un forte messaggio contro bullismo e cyberbullismo arriva dal mondo del calcio. La SS Lazio e la Fondazione SS Lazio 1900 hanno organizzato il primo convegno dal titolo “Bullismo e cyberbullismo nella scuola e nello sport: come prevenire ed arginare il fenomeno”, con il coinvolgimento di istituzioni, sportivi e studenti. Secondo i dati del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, nel 2024 oltre un milione di studenti italiani tra i 15 e i 19 anni sono stati vittime di bullismo o cyberbullismo. Durante l’evento, tenutosi a Roma, Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione SS Lazio 1900, ha evidenziato l’importanza del calcio come veicolo educativo: “Una squadra non è solo una maglia, ma un messaggio. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Bullismo e cyberbullismo: la Lazio promuove il primo convegno su scuola e sport

In questa notizia si parla di: Bullismo Cyberbullismo Lazio Primo

Bullismo e cyberbullismo, esperti a confronto sul fenomeno in crescita: la scuola il luogo più a rischio - ...profonda riflessione e confronto sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in costante crescita, soprattutto all'interno delle scuole.

.. La S.S. Lazio, con il patrocinio e in collaborazione con prestigiosi partner istituzionali e sportivi, organizza il primo convegno dedicato al tema del bullismo e cy Partecipa alla discussione

SOLO LA LAZIO (@Ale_Ferrara2000) Partecipa alla discussione

Bullismo e cyberbullismo: la Lazio promuove il primo convegno su scuola e sport - Un forte messaggio contro bullismo e cyberbullismo arriva dal mondo del calcio. La SS Lazio e la Fondazione SS Lazio 1900 hanno organizzato il primo convegno dal titolo “Bullismo e cyberbullismo nella ... Si legge su zon.it

Lazio, primo convegno contro bullismo e cyberbullismo. Il comunicato - La S. S. Lazio scende in campo contro il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole e nello sport. Ecco il comunicato ufficiale della società ... Segnala msn.com

Lazio, la società ringrazia la partecipazione al Convegno sul Bullismo e Cyberbullismo - Con una nota ufficiale, la Lazio ha ringraziato le persone presenti al convegno sul bullismo e sul cyberbullismo nella scuola e nello sport ... Segnala msn.com

Le parole di Lotito su Sarri al convegno S.S. Lazio sul bullismo