Bulli low cost al Teatro Olimpico | 250 giovani sul palco per dire no al bullismo

Unite dalle parole e dalle emozioni, oltre 250 giovani hanno preso il palco del Teatro Olimpico di Roma per dire no al bullismo durante il musical “Bulli Low Cost”. Organizzato dal Centro Nazionale Contro il Bullismo “Bulli Stop”, l’evento ha visto protagonisti ex vittime, ex bulli e studenti pronti a lanciare un messaggio potente: “Uniti si fa la differenza”. Un’esperienza che dimostra come la solidarietà e l’arte possano davvero cambiare le cose.

Grande successo per il musical “Bulli low cost”, andato in scena al Teatro Olimpico di Roma in occasione dell’11ª Giornata Nazionale Giovani contro il Bullismo. L’iniziativa è stata organizzata dal Centro Nazionale Contro il Bullismo “Bulli Stop”, con il messaggio forte: “Uniti si fa la differenza”. Sul palco oltre 250 ragazze e ragazzi, insieme a ex vittime ed ex bulli, per raccontare con le arti dello spettacolo l’importanza del rispetto, della legalità e dell’inclusione. A condurre la serata, con ironia e cuore, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Tra le esibizioni live, anche quelle del cantante Niveo, del ballerino Tommaso Stanzani e del mago Andrea Paris. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - “Bulli low cost” al Teatro Olimpico: 250 giovani sul palco per dire no al bullismo

Bulli Stop - Bulli Low Cost musical Teatro Olimpico Roma 2025