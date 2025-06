Buca pericolosa in via delle Lenze

Una buca pericolosa in via delle Lenze sta mettendo a rischio pedoni e residenti, nonostante tre segnalazioni inviate al Comune di Pisa siano rimaste senza risposta. Situata all'inizio della strada, vicino alla piazza della Chiesa di Barbaricina, questa insidia sembra ignorata dalle istituzioni. È ora di agire: la sicurezza di tutti deve essere una priorità , e non possiamo permettere che si trascurino problemi così gravi.

Faccio seguito a tre segnalazioni non considerate sul sito del Comune di Pisa. Siamo all'inizio di via delle Lenze, presso la piazza della Chiesa di Barbaricina. Sul lato sud della via, in corrispondenza dell'ingresso in via Boccalaccio, o se vogliamo sul 'marciapiede virtuale' di via Delle Lenze.

