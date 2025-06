Brutta caduta sull' Alto Lago | anziano soccorso con l' elicottero

Una scena di emergenza si è svolta oggi sul suggestivo Alto Lago, quando un anziano è caduto in una zona impervia di Mornico, frazione di Bellano. La paura è palpabile mentre i soccorritori si affannano per portare aiuto a chi si trova in difficoltà. L'intervento tempestivo dell'elicottero ha consentito di raggiungere e soccorrere l'anziano, dimostrando ancora una volta la prontezza delle squadre di emergenza in situazioni delicate come questa.

Paura per un anziano caduto e rimasto ferito in una zona impervia di Mornico, frazione di Bellano sull'Alto Lago lecchese. L'allarme è scattato in codice giallo alle ore 16.30 di oggi, venerdì 6 giugno. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto.

