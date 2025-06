Brusca | intitolato a Di Matteo impianto sportivo nel Salernitano

In un momento in cui il ricordo e la memoria diventano strumenti di riflessione civile, l’intitolazione dell’impianto sportivo di Coperchia a Giuseppe Di Matteo rappresenta un gesto di dignità e responsabilità. La decisione di dedicare questa struttura al giovane vittima della mafia, annunciata da Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, sottolinea l’importanza di non dimenticare mai le atrocità del passato e di mantenere viva la memoria delle vittime.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Non dimenticare è un dovere: a Giuseppe Di Matteo il nome dell’impianto sportivo di Coperchia, a Pellezzano”. Lo annuncia Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, in provincia di Salerno, e presidente facente funzioni dell’Anci Campania. “La notizia della scarcerazione di Giovanni Brusca, l’uomo che ordinò il rapimento, la prigionia e infine l’atroce omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, ha riaperto – spiega il primo cittadino del Comune del Salernitano – ferite mai chiuse. Brusca è libero grazie a una legge voluta da Giovanni Falcone, legge che ha consentito alla giustizia italiana di penetrare i vertici della mafia, ma che oggi ci obbliga a non abbassare la guardia e, soprattutto, a non smettere di ricordare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Brusca: intitolato a Di Matteo impianto sportivo nel Salernitano

In questa notizia si parla di: Matteo Brusca Impianto Sportivo

Chi è Giovanni Brusca, il boia di Falcone del piccolo Di Matteo definitivamente libero - Giovanni Brusca, il noto ex boss mafioso e tristemente ricordato come il boia di Giovanni Falcone, oggi, a 68 anni, può finalmente rivendicare la sua libertà definitiva.

Lainate, tutti in campo per l’integrazione: inaugurato l’impianto sportivo intitolato a Mandela - All'indomani della grande manifestazione in piazza Duomo a Milano contro l’immigrazione clandestina organizzata da Matteo Salvini ... inaugura il centro sportivo comunale intitolato a Nelson ... Secondo ilgiorno.it

Brusca scarcerato, la mamma di Di Matteo, il bambino sciolto nell'acido: «Rispetto sentenza, ma non potrò mai perdonarlo» - Ma Giovanni Brusca non potrò mai perdonarlo ... a Capaci e che è responsabile del rapimento del piccolo Giuseppe Di Matteo avvenuto il 23 novembre del 1993. Un sequestro organizzato da un ... Da ilmessaggero.it

Berrettini BLASTS brilliant forehand winner