Se pensavate che i confini tra le vostre paure preferite fossero limitati, preparatevi a scoprire un collegamento sorprendente: il nuovo sito blackanglestapes.net conferma che Bring Her Back e Talk to Me condividono lo stesso inquietante universo. Un mix di video spaventosi e oggetti misteriosi vi farà immergere in un’esperienza horror ancora più intensa, rivelando come le storie terrificanti si intreccino in un modo inaspettato e avvincente.

La campagna promozionale di Bring Her Back ha confermato in modo originale che la storia si svolge nello stesso universo proposto in Talk To Me. Il film Bring Her Back, come conferma un nuovo sito internet, è ambientato nello stesso universo rispetto a Talk to Me. Online è stato infatti lanciato blackanglestapes.net, dove vengono mostrati video spaventosi e sono messi in vendita oggetti legati a storie terrificanti. Il legame tra i due horror Nella lista pubblicata c'è anche la mano imbalsamata al centro della trama di Talk to Me. Sul sito si spiega che qualcuno si è imbattuto in un video in cui dei ragazzi usano la mano per girare il video musicale della loro band, provando inoltre a invocare delle presenze sovrannaturali e facendo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bring Her Back: un sito internet conferma che è ambientato nello stesso universo di Talk To Me

