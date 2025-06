brilla tale e quale anda e bola si nasconde

Tra emozioni e sfide, la giornata di addestramento si conclude con un crescendo di entusiasmo e speranze. Dopo una lunga attesa, i fantini e i cavalli si preparano a mostrare il loro talento, pronti a scrivere nuovi capitoli di passione e vittoria. E mentre il sole tramonta, si respira l’aria di un nuovo inizio: la corsa sta per cominciare, e le aspettative sono alte come mai prima d’ora.

L'ultima batteria dopo le 20, al termine di una giornata (finalmente) di addestramento dei cavalli. Columbu schizza via bene con Acqua rossa e anche Salvatore Nieddu, il fantino che il Valdimontone segue ormai da tempo, si gioca le carte sperando nel debutto. Spinge Eivita, si fa vedere. Anche Giovanni Puddu su Desiderata fa lo stesso. Ma andiamo per ordine. Scompiglio si mette subito in luce nella prima batteria su Ermosa, piace anche Michel Putzu su Donrodrigo. C'è poi la stella Anda e Bola, montata da Sebastiano Murtas. Quando apre il gas si vede la potenza ma il fantino non esagera. Non deve dimostrare niente.