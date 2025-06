Brics ma non solo Da dove passa la strada russa verso l’IA

In un panorama globale in fermento, tra iniziative dei BRICS e ambizioni emergenti, la Russia si fa strada nel'inarrestabile corsa all'Intelligenza Artificiale. Per Mosca, questa tecnologia non è solo innovazione, ma un vero e proprio strumento strategico per sfidare il dominio occidentale e affermarsi come potenza leader. Con Putin che già nel 2017 proclamava che chi domina l’IA diventa il padrone del mondo, l’obiettivo russa si fa sempre più chiaro e audace.

Nel mezzo dell'intensificarsi della competizione per il primato nell'Intelligenza Artificiale, anche la Russia è determinata a ritagliarsi un posto da protagonista. Per il Cremlino l'IA rappresenta una delle colonne portanti della sua strategia a lungo termine per sfidare il dominio occidentale. Lo stesso Vladimir Putin nel 2017 aveva affermato che "chi sarà leader in questo campo diventerà il padrone del mondo", anticipando un investimento politico e strategico deciso in questa direzione. Il concetto di sicurezza nazionale del 2021 enfatizza il ruolo delle tecnologie avanzate, mentre la strategia di politica estera del 2023 sottolinea l'importanza della crescita industriale dell'IA.

