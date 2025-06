Brescia trema ore decisive Non ci sono ancora i versamenti | il club salta?

Cellino dovrebbe pagare tutto e poi vendere, ma è fermo. La scadenza è a mezzanotte: molti casi in C, Spal disperata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brescia trema, ore decisive. Non ci sono ancora i versamenti: il club salta?

Brescia trema, sono tornate a suonare le sirene per Bisoli - In entrata si avvicina Candela (Genoa), piace Dickmann (Spal) Le voci che giungono dal mercato sono tornate a preoccupare in modo pesante i tifosi del Brescia. Si parla infatti con crescente ... Secondo ilgiorno.it

Il Brescia omaggia Mazzone, ma trema per i dubbi del presente - Sono passati non troppi anni, ma la distanza tra quei periodi felici e il presente è tantissima, con il Brescia che non solo rimane sospeso tra la C e la B, ma viene anche frenato da un mercato ... ilgiorno.it scrive

Brescia beffato in pieno recupero, il Cosenza pareggia al 94’: Maran trema - Brescia – Ancora una volta il recupero si ... questo punto la sfida di Pasquetta con la Reggiana sarà letteralmente decisiva per le sorti delle Rondinelle e di mister Maran. Scrive msn.com

