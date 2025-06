Brescia ora il rischio fallimento è reale | giornata decisiva cosa può succedere

Brescia ora affronta il suo momento più cruciale: il rischio di fallimento diventa reale con una giornata decisiva che potrebbe cambiare per sempre il destino del club. La penalizzazione e la retrocessione in Serie C sono alle porte, ma oggi potrebbe ancora esserci una svolta. Entro le 23:59, il Brescia di Massimo Cellino deve saldare gli stipendi arretrati di aprile e maggio: il futuro è appeso a un filo.

Le ultime sul caso Brescia, a rischio fallimento dopo la penalizzazione e la conseguente retrocessione in Serie C. Tutti i dettagli Ore decisive per il futuro del Brescia, che rischia seriamente l'esclusione anche dalla prossima Serie C. Entro le 23:59 di oggi, il club di Massimo Cellino dovrà saldare gli stipendi arretrati di aprile e maggio,

