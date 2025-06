Brescia fallito sotto la guida di Cellino la fine di un club storico | la Sampdoria ha una chance storica

Il Brescia Calcio, storico club con radici profonde e leggende come Baggio, Guardiola e Pirlo, rischia di sparire a causa di una gestione fallimentare sotto la guida di Cellino. La possibilità di fallimento si fa concreta, mentre la Sampdoria si trova a un passo da una chance storica di rilancio. A meno di colpi di scena improvvisi, il destino del Brescia potrebbe essere segnato: una pagina importante dello sport italiano sta per scrivere il suo capitolo più difficile.

A meno di clamorose svolte e colpi di scena dell'ultima ora, il Brescia Calcio è ad un passo dal fallimento. La società lombarda che in passato ha avuto tra le sue fila Roberto Baggio e Pep Guardiola così come Andrea Pirlo e più recentemente Sandro Tonali si trova in una situazione estremamente critica che potrebbe portare all'esclusione dai campionati professionistici. Entro le ore 9.00 di questa mattina, i dipendenti del club avrebbero dovuto ricevere i propri stipendi arretrati, pari a oltre 3 milioni di euro. In assenza di questo pagamento, il club rischia di non presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al campionato 202526, aprendo la strada alla ripartenza dai dilettanti.