Brescia Calcio fine di un’epoca | 114 anni cancellati da un bonifico mancato

La storia del Brescia Calcio, un club che ha scritto pagine indimenticabili nel cuore dei suoi tifosi, si interrompe bruscamente con un clic, un bonifico mancato che ha cancellato 114 anni di passione. Un epilogo amaro che lascia un vuoto incolmabile nel panorama calcistico italiano. Ora, il club si trova a affrontare una nuova realtà fatta di sfide e rinascite: come potrà ripartire da qui?

Brescia, da oggi, ha una ferita aperta che sarà difficile da rimarginare. Dopo 114 anni di storia, gloria, lacrime e orgoglio, il Brescia Calcio è ufficialmente fuori dal calcio professionistico. La causa è netta, spietata: il presidente Massimo Cellino ha deciso di non saldare i 3 milioni di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Brescia Calcio, fine di un’epoca: 114 anni cancellati da un bonifico mancato

