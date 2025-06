Brescia a un passo dal fallimento Cellino non ha effettuato i pagamenti previsti | cosa sta succedendo

Il Brescia, storico club di calcio, si trova sull'orlo del baratro finanziario: senza i pagamenti dovuti, il rischio di fallimento diventa concreto, minacciando la sua presenza nei campionati professionistici. La situazione, calda e incerta, sta scuotendo l'intera città, dove ultime speranze di salvataggio si intrecciano con un'ansia crescente. Ma cosa sta realmente succedendo in queste ore cruciali? Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa emergenza sportiva.

Il Brescia è a un passo dal fallimento rischiando di dover ripartire dai dilettanti. Il presidente Cellino non ha effettuato gli ultimi pagamenti relativi a stipendi, contributi e le ritenute dei calciatori e completare l'iscrizione della squadra a un campionato professionistico. Cosa sta succedendo in queste ore in città con le ultime speranze di salvare il club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

