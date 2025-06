Brescia a un passo dal fallimento Cellino li sta accompagnando Gazzetta

Il Brescia, cuore pulsante del calcio lombardo, si trova a un bivio cruciale: il fallimento potrebbe cancellare oltre un secolo di storia e passione. La pressione è alle stelle, e le scelte di Massimo Cellino potrebbero determinare il destino delle Rondinelle. È una corsa contro il tempo, con il futuro del club appeso a un filo. Riusciranno a trovare la soluzione prima che sia troppo tardi?

Il Brescia è vicino ad una svolta drammatica della propria storia. Se entro questa sera non dovessero essere rispettate le scadenze economiche per l’iscrizione al prossimo campionato, il club lombardo andrebbe incontro al fallimento per la prima volta in 114 anni di storia. Massimo Cellino, deluso e amareggiato dopo l’epilogo della vicenda che ha visto retrocesse le rondinelle per il caso che ha tenuto in agitazione il campionato di serie B dopo la sua conclusione, non ha intenzione di iscrivere la squadra. A seguire quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Brescia verso il fallimento: entro mezzanotte la verità . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Brescia a un passo dal fallimento, Cellino li sta accompagnando (Gazzetta)

In questa notizia si parla di: Brescia Fallimento Cellino Gazzetta

