Brescia a rischio l'iscrizione alla Serie C | la situazione

Brescia si trova di fronte a un vero e proprio terremoto, con il rischio concreto di vedersi compromettere la propria iscrizione alla Serie C. Dopo le recenti penalizzazioni, l’incubo si fa più intenso, minacciando il futuro del club e la passione dei suoi tifosi. La situazione è critica, e ora più che mai, il club deve trovare una soluzione rapida e convincente per evitare il peggio.

Serie B, il Brescia è salvo: battuta la Reggiana 2-1. Gol e highlights - Il Brescia si salva all'ultima giornata! Con un emozionante 2-1 contro la Reggiana, la squadra di Rolando Maran ha superato una stagione difficile, caratterizzata da infortuni e cambi in panchina.

Brescia a rischio serie C: sede fantasma, nessun sito, zero dipendenti, ecco il gruppo Alfieri da cui Cellino si sente truffato

A poche ore dalla scadenza dei termini per pagare gli stipendi e i contributi di marzo e aprile (domani alle 15), il Brescia non sa se riuscirà a rispettare le scadenze.

Qual è la situazione delle iscrizioni - soprattutto in Serie C - a poche ore dal gong?

