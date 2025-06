Brasilia la protesta per l’ambiente contro la Legge della devastazione

A Brasilia, in occasione della Giornata dell’Ambiente, centinaia di persone si sono mobilitate per difendere il nostro pianeta dalla minaccia di una legislazione che potrebbe compromettere irreparabilmente gli ecosistemi. La protesta, promossa da organizzazioni e movimenti ambientalisti, mira a fare pressione sulla Camera dei Deputati e sul presidente Lula affinché blocchino la “Legge della devastazione”. Un richiamo urgente alla responsabilità e alla tutela del patrimonio naturale del Brasile e del mondo.

Centinaia di persone hanno manifestato a Brasilia, in occasione della Giornata dell'Ambiente, per denunciare lo smantellamento della legislazione ambientale, in particolare contro un disegno di legge che i critici hanno soprannominato "Legge della devastazione". La marcia è stata promossa da organizzazioni e movimenti che si sono uniti per fare pressione sulla Camera dei Deputati affinché non voti il disegno di legge e sul presidente Lula affinché ponga il veto. I manifestanti portavano bandiere, striscioni e cartelli che rappresentavano i politici favorevoli al disegno di legge, con i volti sporchi di fango.

