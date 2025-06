Brasile ufficiale | Davide Ancelotti raggiunge papà Carlo per la partita contro il Paraguay

Dopo il debutto senza reti contro l’Ecuador, Carlo Ancelotti si prepara per la sua prima sfida casalinga sulla panchina del Brasile. Con il supporto del figlio Davide Ancelotti, che ha raggiunto il papà in occasione della partita contro il Paraguay, l’attesa cresce: questa sfida rappresenta un’opportunità imperdibile per consolidare la propria visione e fare la differenza nel cuore del Sud America.

Dopo l`esordio sulla panchina del Brasile con il pareggio per 0-0 contro l`Ecuador, Carlo Ancelotti si prepara alla sua prima partita in casa.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Brasile Ancelotti Carlo Partita

Ancelotti passa dal Milan al Brasile: Sacchi e Baresi elogiano il tecnico internazionale - Nel panorama calcistico mondiale, Carlo Ancelotti conferma la sua grandezza passando dal Milan al Brasile.

#Calcio È ufficiale: Carlo #Ancelotti è il nuovo commissario tecnico del #Brasile e inizierà a lavorare per la nazionale verde-oro a partire dal prossimo 26 maggio. L'allenatore italiano, dunque, lascerà il Real Madrid dopo l'ultima partita della Liga contro la Real Partecipa alla discussione

Ora è ufficiale: Carlo #Ancelotti è il nuovo commissario tecnico del #Brasile L’allenatore lascerà il Real Madrid dopo l’ultima partita di Liga contro la Real Sociedad e inizierà a lavorare come ct della federazione verdeoro a partire dal 26 maggio #Sportital Partecipa alla discussione

L’esordio di Ancelotti col Brasile non inizia nei migliori dei modi: critiche, gaffe e senza reti - Il primo Brasile di Carlo Ancelotti non ha brillato nella partita contro l'Ecuador conclusasi con un mesto 0-0 ... Lo riporta fanpage.it

Ancelotti, pari all'esordio con il Brasile: in Ecuador finisce 0-0 - Finisce senza reti la sfida di qualificazione ai Mondiali, soddisfatto il nuovo ct dei verderoro: "Ottima prova difensiva, siamo fiduciosi" ... Da msn.com

Ancelotti, esordio con pari sulla panchina del Brasile: “Partita speciale, sono soddisfatto” - Tante ombre e qualche luce nell'esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Nelle qualificazioni mondiali i verdeoro hanno pareggiato 0-0 a Guayaquil contro l'Ecuador. La Selecao, che è qua ... Riporta msn.com

L'incubo esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile! Vinicius Jr. non può salvare il B...