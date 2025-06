Brasile flop Ancelotti all’esordio | solo 0-0 contro l’Ecuador ora la qualificazione Mondiale è in salita!

Il debutto di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile lascia l’amaro in bocca: un insipido 0-0 contro l’Ecuador a Gayaquil, in una sfida che complica la strada verso il Mondiale 2026. I verdeoro, ancora alla ricerca del loro vero volto, devono ora rimboccarsi le maniche per risalire la china e conquistare la qualificazione, con il tecnico azzurro chiamato a rinnovare la speranza.

Tutto sull’esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile, con i verdeoro fermati sullo 0-0 dall’Ecuador. I dettagli in merito Il debutto di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile non lascia il segno: a Gayaquil, contro un Ecuador compatto e ben organizzato, finisce 0-0 nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Prestazione deludente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Brasile, flop Ancelotti all’esordio: solo 0-0 contro l’Ecuador, ora la qualificazione Mondiale è in salita!

In questa notizia si parla di: Brasile Ancelotti Ecuador Esordio

Ancelotti passa dal Milan al Brasile: Sacchi e Baresi elogiano il tecnico internazionale - Nel panorama calcistico mondiale, Carlo Ancelotti conferma la sua grandezza passando dal Milan al Brasile.

Tante ombre e solo qualche luce nell'esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Nelle qualificazioni mondiali i verde-oro hanno pareggiato 0-0 a Guayaquil contro l'Ecuador. La Selecao ha patito a lungo l'aggressività degli avversari. #ANSA Partecipa alla discussione

BRASILE - E' il giorno di Ancelotti: i bookie vedono la vittoria all'esordio contro l'Ecuador, duello Vinicius-Valencia nelle quote goal https://ift.tt/Wl34mDK Partecipa alla discussione

Ancelotti, pari all'esordio con il Brasile: in Ecuador finisce 0-0 - Finisce senza reti la sfida di qualificazione ai Mondiali, soddisfatto il nuovo ct dei verderoro: "Ottima prova difensiva, siamo fiduciosi" ... corrieredellosport.it scrive

Ancelotti parte con un pareggio, Ecuador-Brasile 0-0 - Tante ombre e solo qualche luce nell'esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Da ansa.it

Ancelotti, esordio senza squilli sulla panchina del Brasile: la Seleçao pareggia 0-0 sul campo dell'Ecuador e ora è quarta nel girone sudamericano - QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026 - Poche luci nel debutto di Carlo Ancelotti sulla panchina della Nazionale verdeoro. Da eurosport.it