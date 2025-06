Brasile Ancelotti | Il punto ci dà fiducia l’Ecuador si è difeso bene Per migliorare dobbiamo fare una cosa

Carlo Ancelotti, ex stella del calcio internazionale, ha espresso fiducia dopo il pareggio tra Brasile ed Ecuador, sottolineando la compattezza difensiva mostrata dai verdeoro. La sua analisi apre le porte a un miglioramento: per raggiungere risultati ancora più brillanti, bisogna lavorare sulla fase offensiva e sulla fluidità di gioco. Solo così il Brasile potrà scalare nuove vette e affrontare con sicurezza le prossime sfide.

Le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Brasile, dopo la sua prima partita alla guida dei verdeoro. Tutti i dettagli in merito Carlo Ancelotti, ex allenatore di Real Madrid e Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro l’Ecuador nella sua prima partita alla guida del Brasile. COMMENTO SULLO 0-0 – «È stata un’ottima partita difensiva, ho visto più fluidità nel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Brasile, Ancelotti: «Il punto ci dà fiducia, l’Ecuador si è difeso bene. Per migliorare dobbiamo fare una cosa»

In questa notizia si parla di: Ancelotti Brasile Punto Fiducia

