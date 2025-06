Bradisismo | cedimento di un punto della strada Via Antiniana

Una strada strategica come Via Antiniana, cuore pulsante tra l’area flegrea e Napoli, ha subito un improvviso cedimento, sollevando preoccupazioni tra residenti e pendolari. Le alte temperature e le fumarole sembrano aver indebolito la struttura, costringendo la chiusura temporanea al traffico. Un episodio che sottolinea quanto il bradisismo e i fenomeni geotermici influenzino il nostro territorio. La sicurezza e la prevenzione rimangono le priorità assolute per tutelare cittadini e infrastrutture.

Via Antiniana, una importantissima arteria che collega l’area flegrea con Napoli e l’imbocco della Tangenziale, nel tardo pomeriggio di ieri e’ stata chiusa al traffico veicolare a causa di un leggero cedimento dell’asfalto nel margine laterale del suo percorso. Le cause sono probabilmente attribuibili alle alte temperature raggiunte a causa della presenza di numerose fumarole. . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

