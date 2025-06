Bradisismo Campi Flegrei gli hotel non possono più ospitare le famiglie sfollate di Bagnoli | saranno trasferite

Il bradisismo nei Campi Flegrei sta modificando radicalmente il nostro modo di vivere, costringendo le famiglie di Bagnoli a affrontare un nuovo difficile capitolo. Con 23 famiglie ancora in hotel dopo il terremoto del 13 marzo e due strutture che non rinnovano più l’accoglienza, la questione si fa urgente. La loro sorte è ancora da scrivere: quale sarà il futuro di queste comunità? Continua a leggere.

Sono 23 le famiglie sfollate di Bagnoli ancora in hotel dopo il terremoto 4.4 del 13 marzo. Due hotel non hanno rinnovato l'accoglienza, in quanto i termini sono scaduti il 30 maggio. Per gli altri il termine sarà il 16 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

